In Schafen steckt mehr drin, als man auf den ersten Blick erkennt. Der neuseeländische Züchter Angus Oldfield (Peter Feeney) weiß das und plant, mit Hilfe gentechnischer Forschungsleistung ein völlig neues Schaf zu erschaffen. Dabei steht ihm Dr. Astrid Rush (Tandi Wright) zur Seite, eine Expertin auf dem Gebiet der Gentechnik. Die beiden Ökoaktivisten Grant (Oliver Driver) und Experience (Danielle Mason) sehen die Arbeiten auf der Schaffarm jedoch kritisch. Deswegen versuchen sie, Angus‘ Aktivitäten offen zu legen. Sie stehlen aus dem Forschungslabor ein Produkt der letzten Testreihe, zerstören es aber beim Versuch, das Gelände wieder zu verlassen. Dummerweise wird Grant gebissen und mutiert dadurch zu einer Mischung aus Schaf und Mensch. Sowohl er als auch die entwendete Kreatur mutieren zum angriffslustigen Wesen auf der Suche nach Blut. Just zu dieser Zeit taucht auch Henry Oldfield (Nathan Meister) auf, der eigentlich seinen Anteil an dem Betrieb an seinen Bruder verkaufen wollte, nun aber in den Kampf gegen die Monsterschafe und seinen uneinsichtigen Bruder hineingezogen wird…

