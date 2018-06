John Carter – Zwischen zwei Welten – Kritik

Der Bürgerkriegsveteran John Carter versucht sich als Goldsucher und meint in einer Höhle endlich sein Glück gefunden zu haben, aber dabei stößt er viel mehr auf ein Portal, welches ihm zum Mars bringt und dort gerät er in einem Konflikt der Marsbewohner. Er fällt den Tharks in die Hände und soll für sie kämpfen, aber so wirklich Bock hat er darauf nicht, aber auch dies soll sich ändern bis er auf eine Prinzessin in Nöten trifft und wir wissen alles was passiert, sobald eine Prinzessin ins Spiel kommt. 😉

Mit John Carter hatte ich nun bisher keine Berührungspunkte – ich kenne weder die Buchvorlage Die Prinzessin vom Mars oder auch eine der anderen John Carter Geschichten, aber tut nun nichts, denn der Film steht für sich alleine.

Mich hat das Cover mit den zwei seltsamen großen Kreaturen angelockt und ich dachte immer es sei ein leicht-trashiger Sci-Fi-Monsterfilm, aber schaut man dann rein, merkt man der Film ist doch besser als gedacht. Selbst die CGI sind gut – aber alles andere wäre da auch mies, denn stand doch ein Budget im dreistelligen Millionenbereich zur Verfügung. Da sollte man schon was abliefern und abgeliefert haben auch die Darsteller. Die spielen gut, auch wenn mir jetzt die Rollen nicht sonderlich schwer erscheinen. Weiterhin kommt der Humor auch nicht zu kurz. Ist zwar der alberne Humor, aber solange es unterhält, ist es gut.

Gut ist auch John Carter – Zwischen zwei Welten, aber dennoch ist es mehr so ein Sonntagsfilm, welcher gut zum nebenbei laufen lassen ist. Da kann man sich gut von berieseln lassen und damit ist es getan. Der Film ist zwar gut und unterhaltsam, aber den schaut man sich ein oder zwei Mal an und damit ist die Sache getan. Ich denke dann hat man alles gesehen, fühlt sich gut unterhalten, aber dann schaut man sich doch lieber wieder was Anderes an.