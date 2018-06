Dunkirk – Kritik

Was für ein Meisterwerk von Christopher Nolan.

Das was ich dort auf der Leinwand gesehen habe, kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen. Der Film ist ruhig, aber auch irgendwie nicht. Der Film ist intensiv und bietet eine gewisse Spannung und eine sehr dichte Atmosphäre.

Schauspielerisch ist der Film 1A. Man merkt die Verzweiflung der Soldaten an. Den Kampf ums Überleben ist spürbar.

Dazu bietet sich die Erzählweise von drei Geschichten, die zum Schluss zur einer werden hervorragend an.

Über den Soundtrack brauchen wir nicht wirklich reden, oder? Ich meine bei einen Hans Zimmer ist Gänsehaut vorprogrammiert.

Bild ist knackig schaff und sowohl der Schnitt als auch die Kameraführung ist großartig.

Nolan hat es geschaft ein Kriegsdrama zu erzählen der ohne übermäßige Gewalt auskommt. Der Film ist ehrlich, emotional, dreckig… Einfach ein Wucht.