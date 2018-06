Dunkirk – Einer der besten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe!

Zu meinem Teil muss ich auch sagen , dass ich vor ein paar Wochen auch selbst in der Stadt Dünkirchen war und die geschichtlichen Plätze sowie das Museum über Operation Dynamo und die Gedenkstätte der Briten und Franzosen besichtigt habe , durch diese Reise nach Frankreich hat sich mein Kinobesuch noch einmal intensiviert und ich konnte mit jedem einzelnen Charakter in diesem Film mitfühlen.

Dunkirk ist in meinen Augen ein filmisches Meisterwerk denn Christopher Nolan hat ( mal wieder ) ein kleines Wunder vollbracht. Nicht nur ist es so , dass die Kameraführung und die komplette Atmosphäre wunderbar waren , sondern auch sein ausgesuchter Cast perfekt in die jeweiligen Rollen gepasst hat und man ihnen den Schmerz und vorallem die Angst vor dem Tod richtig gut abnehmen konnte.

Ein kleines Highlight war für mich Cillian Murphy als „Shivering Soldier“ , dort hat man bestens den Horror des Krieges wiedererkannt und dass die Spuren an einem haften bleiben und am Ende zählt es nicht mehr wirklich wer den Krieg gewonnen hat , sondern einfach die Rückkehr in die Heimat.

Zum Soundtrack kann ich nur ein Wort sagen : Gänsehaut! Hans Zimmer hat es wieder einmal getan , er hat uns mit seinem musikalischen Können alle in seinen Bann gezogen und ich konnte nicht anders als auf die Leinwand zu starren und mit jedem einzelnen Soldaten um ihr Leben zu bangen.

Alles in Allem , finde ich , ist Dunkirk ein perfekt gelungener Film , bei dem mir 2 Stunden wie 2 Minuten vorkamen. Ich konnte meine Augen kaum von der Leinwand nehmen und war wie an meinen Sitz gefesselt. Die 3 Handlungsstränge haben die ganze filmische Erzählung nur noch um einiges spannender gemacht und die Widmung am Ende hat einen zutiefst berührt .

Ich muss mich wiederholen , denn Dunkirk ist einer der besten Filme die ich je gesehen hab , Emotionen pur , Spannung , wahre Begebenheiten , ein super Cast und ein perfekter Soundtrack ( ich könnte an dieser Stelle noch mehr positive Aspekte aufzählen aber dann würde dies in einen Roman ausarten ) machen diesen Film zu einem wahren Meisterwerk und ich lege ihn jedem ans Herz , denn ein Kriegsfilm voller Gewalt und sinnloser Action ist dies auf keinen Fall , sondern eine wahre Geschichte die den Zuschauer berührt und ihm die Wichtigkeit von Operation Dynamo zeigt.

Wenn ich könnte würde ich dem Film 100/10 Punkten geben.

Da 10 aber die größte Wertung ist : 10/10