Pokémon – Zoroark: Meister der Illusionen

3.05

Inhaltsangabe & Details

Der Zorn des Zoroark wurde entfesselt! Der Pokémon Basketbolz Weltcup ist das größte Sportereignis des Jahres. Ash und seine Freunde wollen unbedingt dabei sein! Also reisen sie zusammen nach Coronis City. Zufällig treffen sie das geheimnisvolle Zorua, mit dem sie Freundschaft schließen. Doch Zorua hat unglaubliche Kräfte und könnte alle in Gefahr bringen. Als dann auch noch die legendären Pokémon Raikous, Entei und Suicune in Coronis City auftauchen, muss Ash viele Rätsel lösen. Warum wütet das mächtige Zoroark in der Stadt? Weshalb kommt plötzlich Celebi zurück, das zwanzig Jahre verschwunden war? Und was geschieht, wenn sie alle zur selben Zeit am selben Ort aufeinander treffen? Der Ausflug wird schon bald zu einem unvergesslichen Abenteuer.

Aktuelles