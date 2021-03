Pokémon: Hoopa und der Kampf der Geschichte

3

Inhaltsangabe & Details

In dem Anime-Film Pokémon Der Film: Hoopa und der Kampf der Geschichte treffen Ash, Pikachu und ihre Freunde in einer Wüste am Meer auf das mystische Pokémon Hoopa. Hoopa hat die Fähigkeit, mithilfe seiner Ringe Pokémon und Menschen auftauchen und verschwinden zu lassen.

Nach einem erschreckenden Zwischenfall finden die Reisenden heraus, dass ein zerstörerisches Pokémon aus seiner langjährigen Gefangenschaft geflohen ist. Wird die Gruppe mithilfe ihres neuen Freundes diese neue Bedrohung besiegen können?

