Pokémon: Volcanion und das Mechanische Wunderwerk

3

Inhaltsangabe & Details

Der junge Pokémontrainer Ash Ketchum ist mit seinen Freunden unterwegs, als das unbekannte Volcanion vom Himmel fällt. Es wird durch eine mysteriöse Macht mit Ash verbunden, wodurch die beiden jederzeit zusammenbleiben müssen. Das ist gar nicht so einfach, denn Volcanion misstraut den Menschen und ist auf einer Rettungsmission.

Ihre Reise führt das ungleiche Duo in eine mechanische Stadt voller Zahnräder, in der der korrupte Minister des Königreichs Azoth die wichtigste Erfindung der letzten 500 Jahre gestohlen hat: das Pokémon Magearna. Der Minister versucht nämlich Azoth mithilfe des Pokémons in seine Gewalt zu bringen und Volcanion muss mit Ash zusammenarbeiten, um ihn aufzuhalten.

Aktuelles