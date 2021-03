Pokémon – Der Film: Die Macht in uns

3.15

Inhaltsangabe & Details

Ash und Pikachu wollen das Wind-Festival in Fula City erleben, das einmal jährlich zu Ehren des Windes stattfindet und von den Stadtbewohnern als heilig empfunden wird. Der Legende nach soll passenderweise das Legendäre Pokémon Lugia den Wind am Tag des Festivals heraufbeschwören. Doch plötzlich droht dem Festival und ganz Fula City Gefahr. Können Ash und Pikachu die Feierlichkeiten noch in letzter Sekunde retten? (JM)

