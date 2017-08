Spider-Man: Homecoming

Kinostart USA: 06.07.2017

Regie: Jon Watts

Script: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein

Studio:Columbia Pictures (Sony), Marvel Studios

Darsteller:

Tom Holland als Peter Parker/Spider-Man

Marisa Tomei als May Parker

Robert Downey, Jr. als Tony Stark/Iron Man

Michael Keaton als Vulture

Zendaya als Michelle

Tony Revolori als Manuel

Außerdem: Laura Harrier, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Logan Marshall-Green, Martin Starr, Isabella Amara, J.J. Totah, Jorge Lendeborg Jr., Hannibal Buress, Selenis Leyva, Abraham Attah, Michael Mando, Bokeem Woodbine, Garcelle Beauvais, Tyne Daly, Tiffany Espensen, Jacob Batalon, Angourie Rice

Handlung:

Immer noch euphorisch von dem packenden Kampf mit den Avengers kehrt Peter in seine Heimat zurück, wo er mit seiner Tante May (MARISA TOMEI) und unter dem wachsamen Auge seines neuen Mentors Tony Stark (ROBERT DOWNEY JR.) lebt. Es fällt ihm jedoch nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden – vielmehr will er beweisen, dass er mehr ist als nur der sympathische Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber The Vulture (MICHAEL KEATON) als neuer Gegenspieler auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr.

He is back! Im Kinosommer 2017 kehrt Tom Holland („The First Avenger: Civil War“) in seine Rolle als Peter Parker alias Spider-Man zurück. Ihm zur Seite steht kein Geringerer als ‚Avengers‘-Ikone Robert Downey Jr. („Iron Man 1-3“, „Sherlock Holmes“), der ihn auf seine neue Rolle als Superheld vorbereitet. Darüber hinaus werden auch Marisa Tomei (“The First Avenger: Civil War”) als Tante May und Jon Favreau (“Iron Man”) als Happy Hogan ein Auge auf den jungen Helden werfen, während er in Michael Keaton („Batman“, „RoboCop“) als The Vulture einen übermächtigen Gegner findet. In weiteren Rollen sind u.a. Zendaya („Shake It Up – Tanzen ist alles“), Donald Glover („Der Marsianer“) und Tyne Daly („Für alle Fälle Amy“) zu sehen. Basierend auf dem Marvel-Comicbuch von Stan Lee und Steve Ditko produzierten Mastermind Kevin Feige und Amy Pascal den neuesten Geniestreich aus dem Marvel Cinematic Universe, bei dem Regisseur Jon Watts (“Cop Car”) alle Fäden in der Hand hält.

