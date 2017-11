Downsizing

Kinostart: 18.01.2018

Handlung:

Die Ressourcen der Erde neigen sich dem Ende zu und der Planet platzt aus allen Nähten. Um das Problem der Überbevölkerung zu lösen, haben norwegische Wissenschaftler eine Methode entwickelt, mit der sie Menschen schrumpfen und somit ihre Bedürfnisse und ihren Konsum enorm verringern können. Ein 12 Zentimeter kleiner Mensch verbraucht schließlich weniger Wasser, Luft und Nahrung als ein großer. In der Hoffnung auf ein glücklicheres und finanziell abgesichertes Leben in einer besseren Welt, entscheiden sich Durchschnittsbürger Paul Safranek (Matt Damon) und seine Frau Audrey (Kristen Wiig) ihr stressiges Leben in Omaha hinter sich zu lassen und ihr großes Glück in einer neuen „geschrumpften“ Gemeinde zu suchen. Eine Entscheidung, die ein lebensveränderndes Abenteuer bereithält …

Darsteller:

Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau, Kristen Wiig, Laura Dern, Neil Patrick Harris, Jason Sudeikis, Hong Chau

Regie: Alexander Payne

Drehbuch: Alexander Payne, Jim Taylor

Produzent: Mark Johnson, Alexander Payne, Jim Taylor

Trailer: