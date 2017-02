Darum geht’s:

Als das Gerücht aufkam, dass eine ältere Frau, die allein in einem freistehenden Haus wohnt, eine Hexe wäre, machten sich die Kinder einen Spaß daraus, sie zu ärgern und gleichzeitig ihren Mut unter Beweis zu stellen. Nach den Geschichten hieß es nämlich: Wenn man einmal klopft, weckt man die Hexe. Wenn man ein zweites mal klopft, wird sie dich holen. Diese Legende hält sich auch nach dem Selbstmord der Frau weiterhin.

Die junge Chloe, die damals mit geholfen hat, dieses Gerücht zu verbreiten, macht genau dies. Sie klopft zweimal und zieht so die Aufmerksamkeit eines Dämons auf sich. Gleichzeitig muss sie sich mit den Gefühlen ihrer Mutter auseinander setzen, die nach langer Zeit wieder dazu bereit ist, ihre Tochter bei sich aufzunehmen. Doch mit ihr auch das unheimliche Wesen, dass Chloe nach dem Leben trachtet.



Meinung:

Den Film habe ich zufällig bei einer Trailerorgie gefunden, bei denen ich Horrorclips angeschaut habe (darunter waren übrigens auch Lights Out und Don’t hang up ). Ohne Vorkenntnis habe ich dem Streifen eine Chance gegeben und war angenehm überrascht.

Filmtochter Lucy Boynton erinnerte mich die ganze Zeit über so extrem an Emma Roberts, dass ich oftmals zweifelte, wen ich da gerade auf dem Bildschirm sah. So geht es mir übrigens auch hin,- und wieder mit Kattee Sackhoff, die oft das Erscheinungsbild von Claire Danes hat. Aber davon abgesehen haben beide eine gute Leistung abgeliefert. Bei Mrs. Sackhoff freut mich das besonders, da ich nach ihrem Auftritt in Das Haus der Dämonen 2 alles andere als begeistert war.

Das Ende war leider sehr vorhersehbar und kaum überraschend. Es ist schon eine Art Tradition, dass Horrorfilme so ausgehen müssen. Da lobe ich mir doch Lights Out, wo gerade dies nicht so war. Ansonsten ist Don’t knock twice aber schon okay. Es ist eine normale Mutter – Tochter Geschichte, bei der sich beide Seiten erstmal wieder aneinander gewöhnen müssen und der Elternpart beweisen muss, dass er alles für sein Kind tun würde.

.

Fazit:

Kein besonders Highlight, aber dennoch sehenswert.