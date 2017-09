Il Mare – Das Haus am Meer

Originaltitel: Shiweorae시월애

Internationaler Titel: Il Mare

auch bekannt als: A Love Story

Kinostart im Produktionsland: Südkorea 2000

Genre: Liebe

Regie: Lee Hyun-seung

Kamera: Hong Kyung-pyo

Drehbuch: Kim Eun-jung, Yeo Ji-na

Musik: Kim Hyun-chul

DarstellerInnen: Lee Jung-jae, Gianna Jun / Jun Ji-hyun, Min Yoon-jae, Kim Moo-saeng, Jo Seung-yun, Kim Ji-moo, Choi Yoon-young, Lee In-chul, Nam Jung-hee, Kim Heung-soo



Story:

Als Eun-joo 1999 aus ihrem Haus „Il Mare“ auszieht, hinterläßt sie im Briefkasten eine Weihnachstkarte an ihren Nachmieter mit der Bitte, ihr ihre Post an ihre neue Adresse nachzusenden. Sung-hyun, der die Karte erhält, hält dies für einen schlechten Scherz, ist er doch der erste Bewohner von „Il Mare“ und lebt außerdem im Jahr 1997. Genug Anlaß für einen kleinen Briefwechsel aus dem eine Freundschaft entsteht. Ein Treffen scheint jedoch wegen der Zeitdifferenz nicht möglich zu sein und eventuell zu spät erkennen die Beiden, daß es vielleicht doch mehr als Freundschaft ist…



Kommentar:

„Il Mare“ erschien nach dem Jahrtausenwechsel in Korea, als sich dort recht viele Filme mit dem Thema Zeit auseinandergesetzt haben. Zeit bildet aber in „Il Mare“ nicht wirklich den Kern der Geschichte, viel mehr dient der 2 Jahre überbrückende Briefkasten, als Aufhänger, eine Situation zu schaffen, in der zwei Menschen sich näher kommen, aber sich einander doch fern bleiben müssen.

Auf der Handlungsebene scheint der Film im ersten Moment nicht viel zu bieten: Junge trifft Mädchen, wir beobachten Junge bei seinem Tagwek, Mädchen bei ihrem Tagwerk, dann beobachten wir ihr Zusammenwachsen, die sich vertiefende Freundschaft, aus der schließlich Liebe wird.

Gerade die langsame und ruhige Erzählweise ist aber das, was den Reiz an Il Mare ausmacht. Wir lernen unsere Figuren sehr genau kennen und sehr behutsam entblättert sich ihre Gefühlswelt vor uns, nicht durch Worte, sondern durch ihr Gesten, Reaktionen und auch durch die Bilder des Films. Da der Zuschauer auf diese Weise nur langsam Informationen enthält, kommt trotz der Ruhe keine Langeweile auf, denn es gibt genug Taten und Reaktionen der Protagonisten, die nach einer Erklärung verlangen und auf die man gespannt wartet.

Il Mare hat eine sehr melancholische Grundstimmung, die durch die Musik (höre Musikvideo und Teaser Trailer oben) und viel Schnee-Regel-und Nebelaufnahmen unterstützt werden. Gleichzeitig versteht er es, dieser Melancholie zwischenzeitlich etwas Leichtherziges mitzugeben. Insbesonders in der Mitte des Films, wenn Eun-joo und Sung-hyun sich Tips zum Überwinden von Seelenschmerz schicken.

Der Film arbeitet stark mit Bildern, sowohl auf Aussage-, als auch auf ästhetischer Ebene, schießt bei letzterem aber an ein, zwei Stellen über das Ziel hinaus und schlittert nah an die Grenze zum Kitschigen. Da dafür die Gefühle der Protagonisten so einfühlsam und zurückhaltend dargestellt werden und daher sehr, sehr real wirken, übersieht man diese wenigen Ausrutscher gerne.

Leider hat der Film mit der letzten Szene ein etwas aufgesetztes Ende, von dem ich vermute, daß es auch nicht in der ursprünglichen Absicht des Regisseurs lag. Es wäre eventuell schön gewesen, den Film wenigstens auf DVD noch mit einem alternativen Ende herauszugeben.

Gespielt werden Eun-joo und Sung-hyun von Jun Ji-hyun (My Sassy Girl, Windstruck, Daisy) und Lee Jung-jae (Typhoon, Asako in Ruby Shoes). Eine sehr gute Wahl, denn Jeon Ji-hyuns Stärke liegt zweifellos in der Darstellung verletzlicher Figuren und sie hatte, meiner Meinung nach, in Il Mare bis zu diesem Zeitpunkt ihre beste Performance und auch Lee Jung-jae vermag in seiner Rolle zu überzeugen.



Fazit:

Normalerweise schaue ich nicht gerne Liebegeschichten, aber Il Mare gefällt mir ziemlich gut. Wie oben erwähnt, finde ich, daß die Gefühle hier erstaunlich „wirklich“ gezeigt werden, weniger übertrieben, wie das oft in Filmen der Fall ist.

Il Mare hat auch den Vorteil, daß er nicht ortgebunden ist. Der Film könnte überall stattfinden und eignet sich daher auch für Leute, die weniger Asien-interessiert sind.



Weiteres:

Hollywood hat vor einigen Jahren ein Remake des Films gedreht. Es ist unter dem Titel „The Lake House“ erschienen, mit Keanu Reeves und Sandra Bullock in der Hauptrolle. Leider habe ich dieses bisher immer noch nicht gesehen.

Anmerkung: In diesem Artikwl wurden die koreanischen Namen in der Reihenfolge «Familienname Vorname» geschrieben.