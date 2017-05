Pirates of the Caribbean Gewinnspiel

Status: beendet – Gewinner siehe Ende dieses Beitrags.

Zum deutschen Kinostart von „Pirates of the Caribbean- Salazars Rache“ am 25.05.2017, könnt Ihr bei uns 2x folgende Fanpakete gewinnen, jeweils :

eine Trinkflasche

einem Bandana

Notizbuch

Was musst Du dafür tun?

Schreibe einen Kommentar unter diesem Beitrag. Teile uns mit, was Euch an unserem Captain am besten gefällt

Diesen Beitrag auf Facebook teilen, liken oder kommentieren ( teilen hilft uns natürlich am meisten ). Auch hier würden wir gerne von Euch wissen, auf wen Ihr Euch am meisten freut.

Ihr könnt natürlich auch hier auf Facebook bei diesem Gewinnspiel teilnehmen: KLICK

Rechtliches:

Für dieses Gewinnspiel gelten unsere Teilnahmebedingungen ( Teilnahme AB 18 ) und endet am 25.05.17

– Viel Glück –

Update: 28.05.17

Ein kurzes Feedback, wenn der Gewinn angekommen ist, wäre nett 😉 Danke an alle fürs mitmachen und bis bald.

