Originaltitel: Stranger Things

Regie: The Duffer Brothers

Darsteller: Winona Ryder, David Harbour, Matthew Modine, Cara Buono, Finn Wolfhard, Millie Brown u.a.

Herstellungsland: USA

Produktionsjahr: 2016+

Genre: Mystery, Sci-Fi

Spieldauer: ~60 Min./Folge

Freigabe: TBA

Stranger Things ist Netflix’s neue Mysteryserie und ich bin bisher erst bei Folge 4 von 8 der ersten Staffel angelangt und ich bin mächtig von der Serie angetan, denn sie schafft etwas, was die ganzen anderen heutigen Mystery (Grusel-) Filme oder Serien nicht schaffen – ich bekomme beim Schauen eine Gänsehaut.

Die Serie ist verdammt spannend und dann kommt da noch der tolle 80er Jahre Look hinzu. Oder sollte ich besser sagen 80er Jahre Charme? Die Handlung spielt nicht nur in den 80ern, sondern wirkt es auch so, als sei es in den 80ern entstanden – jetzt mal abgesehen von dem klaren Bild und den doch besseren CGI. 😉 Richtig gut gemacht und ich habe das Gefühl als sitzen mir die ganze Zeit Stephen King, John Carpenter und Die Goonies im Nacken. 😀 So eine Prise Akte X ist auch dabei – ist zwar mehr 90er, aber was soll’s.

Ich schau dann noch ein bisschen weiter und erfreue mich dran und für euch gibt es zum Ende noch eine kurze Zusammenfassung um was es eigentlich bei Stranger Things geht:

In einer Kleinstadt verschwindet einer kleiner Junge und die verzweifelte Mutter (Winona Ryder) wendet sich an die örtliche Polizei, doch diese scheinen ihr nicht wirklich weiterhelfen zu können und so begeben sich mehr drei Freunde von dem Jungen auf die Suche nach ihm und dabei bekommen sie Unterstützung von einem kleinen kahlrasierten Mädchen, welches über übersinnliche Kräfte verfügt und einem fragwürdigen Experiment entsprungen zu sein scheint.