Nach sechs Staffeln: Ich persönlich fand, dass The Walking Dead etwas nachgelassen hatte. Mir wurde es zu viel Kampf zwischen Mensch und Mensch, wobei die Zombiebedrohung kaum mehr vorhanden war. Dies änderte sich jedoch in der sechsten Staffel. Jedenfalls in den ersten acht Folgen, von denen ich noch immer vollends begeistert bin. Was für ein angebliches Ableben eines Hauptcharakters, Wahnsinn! Ich war echt schockiert und einige Episoden später Kopfschüttelnd fasziniert. Was für eine tolle Finte der Macher!

Mir persönlich war Maggie ( Lauren Cohan ) von Anfang an ganz sympathisch, weswegen ich hoffe, dass sie noch lange in der Serie mitspielen wird. Da die Macher aber hin-und wieder ein paar Hauptfiguren wegrationalisieren, besteht die Gefahr, dass es auch ihren Charakter irgendwann treffen wird. Bis dahin erfreue ich mich aber an der kommenden Staffel und hoffe, dass noch viele gute Geschichten geschrieben werden.

Manchmal nervig: Diese Rick Grimes Momente, wenn er ewig ins Nichts starrt und dabei auch absolut nichts macht. So was macht mich aggro, weil dabei so viel wertvolle Spielzeit abgeht. Hinzukommen manchmal echt gewöhnungsbedüftige Charaktere wie Merle, Andrea oder der Governor, die die Handlung zuweilen unerträglich machen. Darum auch der Punktabzug.

Um die Zeit zwischen den Staffeln etwas zu versüßen, wurden kurze Episoden gefilmt, die nur im Internet zu sehen waren / sind. „Webisoden“ eben. In diesen wird jeweils ein anderer Charakter behandelt, die allerdings nichts mit den Hauptfiguren aus der Serie zu tun haben.

