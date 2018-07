Inhaltsangabe & Details

Twentieth Century Fox of Germany bringt am 20. Juni 2019 RATE YOUR DATE in die Kinos, die neue Kinokomödie von Regisseur David Dietl, der gemeinsam mit Katharina Eyssen auch das Drehbuch geschrieben hat und die ab Mitte Juli in Berlin, Brandenburg und München gedreht wird. RATE YOUR DATE ist eine moderne Komödie über die Unmöglichkeit der Liebe in Zeiten unendlicher digitaler Möglichkeiten.

In den Hauptrollen ein Quartett, das zu den eindrucksvollsten jungen deutschen Darstellern zählt: Alicia von Rittberg (DER BALLON, JUGEND OHNE GOTT), Edin Hasanovic (YOU ARE WANTED), Nilam Farooq (MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN, HEILSTÄTTEN) und Marc Benjamin (VIELMACHGLAS, HIGH SOCIETY).

RATE YOUR DATE wird produziert von Thomas Peter Friedl für The Amazing Film Company in Co-Produktion mit Stefan Gärtner von SevenPictures Film, zusammen mit Twentieth Century Fox als weiteren Partner.

Aktuelles