Seine Scheidung ist dem Bankangestellten Carl Allen (Jim Carrey) alles andere als gut bekommen. Statt sich mit seinen Freunden zu treffen sitzt er lieber vor dem Fernseher, die Darlehensanträge seiner Kunden lehnt er durchweg ab. Sein alter Bekannter Willie (John Michael Higgins, „Evan allmächtig“) nötigt ihn schließlich zur Teilnahme an einem Selbsthilfe-Seminar. Der Guru Terrence Bundley (Terence Stamp, „Wanted“, „Operation Walküre“) beschwört vor einer enthusiastischen Anhängerschaft die Macht des Ja-Sagens und bringt Carl dazu, seine Methode auszuprobieren. Der sagt von nun an zu allem und jedem grundsätzlich „Ja“, was zunächst dazu führt, dass Carl ohne Benzin, ohne Telefon und ohne Geld in einem abgelegenen Park festsitzt. Als die lebenslustige Allison (Zooey Deschanel) anbietet, ihn auf ihrem Roller mitzunehmen, scheint sich das Blatt zu drehen…

Aktuelles