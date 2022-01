Morbius

Inhaltsangabe & Details

Der ehemalige preisgekrönte Biochemiker Michael Morbius (Jared Leto), leidet an einer seltenen Blutkrankheit und will dieser mit biochemischen Experimenten Einhalt gebieten, doch stattdessen gelangt er in den Besitz übermenschlicher, vampirähnlicher Fähigkeiten. In Folge dessen befindet sich Morbius nun im ständigen Kampf mit seiner unmenschlichen vampirischen Persönlichkeit, seiner unersättlichen Gier nach menschlichem Blut und seinen andauernden Bemühungen, seinen schrecklichen Zustand zu heilen…

Spider-Man-Spin-off über den Vampir Morbius, der von Jared Leto verkörpert wird. Die Figur Morbius wurde vom Autor Roy Thomas erschaffen und von Gil Kane entworfen und erschien erstmals im Oktober 1971 in „The Amazing Spider-Man“. Trotz seines anfänglichen Status als Widersacher von Spider-Man, wurde Morbius in seinen eigenen Comics bald ein brutaler, grausiger, wenn auch heroischer und tragischer Antiheld.

