Ace Ventura ist der Beste auf seinem Gebiet – genaugenommen ist er sogar der Einzige auf diesem Gebiet, denn er ist Tier-Detektiv und bringt entführte oder entlaufene Haustiere wieder zu ihren Besitzern zurück. Als das Maskottchen der Miami Dolphins kurz vor dem Superbowl gestohlen wird, engagiert die PR-Managerin des Teams den chaotischen Schnüffler, um den Delphin zu finden. Doch bei seiner Suche nach den Kidnappern stößt Ventura auf starken Widerstand bei der Polizei, die offenbar auf die Hilfe des tierischen Detektivs verzichten will. Insbesondere die leitende Ermittlerin Lois Einhorn (Sean Young) gibt dies überdeutlich zu verstehen. Davon lässt sich die Spürnase jedoch nicht aufhalten, denn unter keinen Umständen würde er ein Tier in Not im Stich lassen…

