Pokémon 6: Jirashi Wishmaker

2.9

Inhaltsangabe & Details

Für sieben Tage ist alle 1000 Jahre der Millenium-Komet am Nachthimmel zu sehen. Pokémon Jirachi, der parallel dazu erwacht, um die Energie des Kometen aufzusaugen und an den Ort Forina weiterzugeben, ist von Zauberer Butler und seiner Freundin Diane aus dem Stein, in den er eingeschlossen ist, ausgegraben und entführt worden. Butler will Pokémon Groudon wiedererwecken und benötigt dafür Jirachis Kräfte. Groudon verwandelt Forina jedoch in ein Ödland. Jirachi und seine Freunde müssen den Magier aufhalten, um die Katastrophe zu verhindern.

Aktuelles