Pokémon: Giratina und der Himmelsreiter

3.05

Inhaltsangabe & Details

Ash und seine Freunde scheuen keine Auseinandersetzung! Sie wissen, dass die kleinen Dinge oft den größten Unterschied ausmachen! Sie treffen ein mutiges Pokémon namens Shaymin, das versucht, seine Freunde wiederzufinden. Dabei stolpert es geradewegs in einen Kampf zwischen Dialga und Giratina, den Verfechter der Gegenwelt. Mischt man der Handlung noch einen Forscher, einen Bösewicht, der Giratina kontrollieren will, und einen Plan zur Weltherrschaft unter, hat man alle Zutaten für einen monumentalen Pokémon Film! Werden sich Ash und seine Freunde aus dieser Klemme befreien können? Wird Shaymin wieder mit seinen Freunden vereint werden? Die Antworten erhältst du in Pokémon: Giratina und der Himmelsritter!

