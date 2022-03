Soul

4.1

Inhaltsangabe & Details

Joe Gardner (Stimme im Original: Jamie Foxx) ist Musiklehrer an einer Mittelschule in New York. Sein sehnlichster Wunsch ist es jedoch, als Jazz-Musiker groß rauszukommen und das Unterrichten endlich an den Nagel hängen zu können. Als sich ihm eines Tages die langersehnte Gelegenheit bietet, mit der berühmten Jazz-Saxophonistin Dorothea (Angela Bassett) aufzutreten, baut Joe einen Unfall – und seine Seele landet an einem Ort namens „Davorseits“. Dort werden ungeborene Seelen mit ihren Persönlichkeiten ausgestattet und auf das Leben auf der Erde vorbereitet. Joe setzt alles daran, um wieder in seinen Körper auf der Erde zu gelangen, denn seinen Auftritt im Jazz-Club will er um nichts in der Welt verpassen. Dafür tut sich der leidenschaftliche Musiker mit der abgeklärten Seele 22 (Tina Fey) zusammen, die schon ewig im „Davorseits“ hockt und absolut keine Lust auf ein Dasein auf der Erde hat. Sie verspricht, Joe zu helfen und beginnt dabei langsam zu begreifen, dass das Leben vielleicht doch mehr Schönes zu bieten hat, als sie bisher dachte…

