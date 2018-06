Inhaltsangabe & Details

Erste Marvel-Verfilmung mit einer Superheldin im Mittelpunkt: In der Comic-Vorlage beginnt Carol Danvers ihre berufliche Karriere als Mitarbeiterin bei der United States Air Force Academy, geht dann zur CIA und wird schließlich NASA-Sicherheitsdirektorin in Cape Canaveral. Dort kommt sie bei einer Explosion mit dem Erbgut von Captain Marvel (eigentlich Captain Mar-Vell) in Berührung. Die DNA des Angehörigen der außerirdischen Kree verschmilzt mit ihrer eigenen und sie erhält ungeahnte Kräfte und kann fortan fliegen, sich super schnell fortbewegen und ist unermesslich stark. Um ihn zu ehren, benutzt sie als Heldin fortan den Namen Captain Marvel.

Aktuelles