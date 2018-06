Avengers 4

Inhaltsangabe & Details

Fortsetzung von „Avengers 3: Infinity War“. Der große Endkampf für die Helden. Bezüglich des genauen Inhalts kann bislang größtenteils nur spekuliert werden. Der Titel spielt aber auf den „Infinity Gauntlet“, bestehend aus den Infinity-Steinen (u. a. der Tesseract) an, die bereits eine Rolle in den bisherigen Filmen spielen. Bei der offiziellen Filmankündigung zeigte Marvel den mächtigen Titan Thanos (Josh Brolin) im Besitz des Gauntlets, bestückt mit allen sechs Steinen. Ausgestattet mit dieser unglaublichen Macht will er wohl die gesamte Galaxie unterjochen. Die Helden müssen ihm entgegentreten.

